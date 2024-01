Quais os planos do Palmeiras para jogadores com fim de contrato em 2024?

O Palmeiras tem seis jogadores em seu elenco que encerram seu vínculo com o clube no final de 2024.

No entanto, a diretoria alviverde já trabalha ativamente por algumas renovações.

Veja cada situação

O goleiro Marcelo Lomba, o zagueiro Luan, o lateral esquerdo Esteves, os laterais direitos Marcos Rocha e Mayke, e o atacante Breno Lopes, são os nomes que têm contrato com o Palmeiras até o fim do ano — e no meio da temporada já poderiam assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe.

Marcelo Lomba e Marcos Rocha: ambos jogadores tinham contrato com o Palmeiras até o final de 2023, e ganharam mais um ano de renovação para 2024. O clube avaliará ano a ano a situação deles por serem atletas mais experientes — Rocha está com 35 anos e Lomba 37.

Mayke: o Palmeiras encaminhou a renovação do contrato de Mayke até 2025 nas últimas semanas de 2023 — resta apenas um sinal final do jogador para o acordo ser fechado. O lateral direito fez sua temporada com mais partidas pelo Palmeiras: foram 58 atuações, com dois gols e oito assistência.

Esteves: o lateral esquerdo formado na base do clube estava emprestado ao Atlético-GO, mas pela alta concorrência na posição deve ser liberado para buscar um novo clube ou negociado em definitivo.

Breno Lopes: O atacante é um nome muito contestado pelo torcedor do Palmeiras, mas é bem quisto por seus companheiros e comissão técnica por se doar demais nos treinos e nos jogos. Além disso, Breno tem interessados no mercado da bola e o Alviverde não tem a intenção de perdê-lo sem custos. O jogador virou titular da equipe, e deve ter o contrato renovado em 2024.

Luan: O defensor também viveu altos e baixos com a camisa do Palmeiras, mas voltou a ser importante na reta final do Brasileirão quando Abel passou a escalar a equipe com três zagueiros. Ele terminou a temporada lesionado, mas é outro nome com muito prestígio no clube e que deve renovar.

