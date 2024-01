DVD, Feijoadinha e Extrato: os nomes aleatórios da Copa São Paulo de 2024

Do UOL, em São Paulo

A Copinha, além de revelar futuros craques, é uma fonte anual de nomes e apelidos curiosos. O UOL separou algumas das principais pérolas da edição de 2024, que ostenta xarás de personalidades e outras inspirações inusitadas.

Nomes aleatórios

A lista de alcunhas singulares conta com objetos, comidas e animais. Além disso, tem até partes do corpo humano e também figuras geométricas.

DVD - Suzano

- Suzano Extrato - Novorizontino

- Novorizontino Feijoadinha - Juventus

- Juventus Fubá - Fortaleza

- Fortaleza Gaiola - Queimadense

- Queimadense Gogó - Retrô

- Retrô Papudo - Fast Clube

- Fast Clube Perereca - Suzano

- Suzano Piriquito - Fast Clube

- Fast Clube Quadrado - Juventude

- Juventude Risadinha - AA Flamengo

Xarás notáveis

Thierry Henry, jogador da base do São Paulo Imagem: Rubens Chiri/Spfc.net

A Copinha também reunirá nomes de ex-presidente, estrela de Hollywood e de boleiros de destaque. Xarás de um físico proeminente, de um ídolo do boxe e de um cantor de dupla sertaneja também integram a lista de apelidos curiosos.

Abrahão Linkonl - São Raimundo

- São Raimundo Denzel Washington - Fortaleza

- Fortaleza Eick Baptista - Comercial

- Comercial Isac Niltton - XV Piracicaba

- XV Piracicaba Kaká - XV Jaú

- XV Jaú Neymar - Aster Itaqua

- Aster Itaqua Pogba - Potyguar

- Potyguar Popó - Carajás

- Carajás Thierry Henry - São Paulo

- São Paulo Tinoco - São José

- São José Zidanne - Carajás

A Copinha

A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024, principal competição de categoria de base do país, será disputada entre 2 e 25 de janeiro por 128 times. Trata-se da 54ª edição do torneio, que é organizado em 32 grupos, cada um com quatro, e reúne mais de 3.800 atletas das safras de 2003 a 2008.

O Palmeiras é o atual bicampeão, enquanto o Corinthians ostenta a posição de maior vencedor do torneio, com dez títulos.