No radar do São Paulo, Bruno Pacheco já trabalhou com Dorival Jr e diretor Rui Costa

O São Paulo mira a contratação de Bruno Pacheco, do Fortaleza, para preencher a lacuna deixada por Caio Paulista na lateral esquerda da equipe. Embora Welington figure como provável titular do Tricolor em 2024, o técnico Dorival Jùnior e a diretoria julgam necessária a chegada de um nome para o setor.

Atualmente o São Paulo contra com Welington e Patryck Lanza como laterais esquerdos de origem. Moreira, cuja posição principal é lateral direito, também pode atuar no setor devido a sua versatilidade, porém, um atleta mais experiente é a prioridade do clube, que disputará a Libertadores em 2024, além de outros importantes compromissos, como a Copa do Brasil, em que defenderá o título, e Campeonato Brasileiro.

Pesa a favor do São Paulo na negociação o fato de Bruno Pacheco já ter trabalhado com o técnico Dorival Jr em 2022, no Ceará. Esse não seria o primeiro atleta comandado pelo treinador no Vozão a desembarcar no Morumbi. O atacante Erick foi o primeiro reforço anunciado para 2024 e foi um dos destaques da equipe alvinegra na Série B.

Bruno Pacheco também trabalhou com o diretor-executivo de futebol do São Paulo, Rui Costa, em 2018. O dirigente esteve à frente da Chapecoense por quase dois anos e foi o responsável por montar um elenco inteiro no clube após o trágico acidente aéreo que culminou na morte da maioria da delegação, em 2016.

Bruno Pacheco possui contrato com o Fortaleza até o fim de 2024 e a partir de julho já poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e sair de graça. Por isso, o Leão do Pici está inclinado a negociar com o São Paulo, dependendo dos valores apresentados.