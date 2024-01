Mercado: São Paulo sonda Fortaleza por lateral, e Luan fora do Grêmio

O noticiário de hoje do Mercado da Bola teve o São Paulo sondando um lateral esquerdo, o meia Luan de saída do Grêmio, consulta do Corinthians por firmino e mais.

Destaques do dia

São Paulo procura Fortaleza por Bruno Pacheco. O Tricolor paulista tem interesse na contratação do lateral de 32 anos, mas a negociação é considerada difícil pelos dois clubes.

Luan fora do Grêmio. O clube gaúcho anunciou o fim de contrato com o meia-atacante, que está livre no mercado da bola. Ele atuou em somente cinco partidas em sua segunda passagem no time.

Corinthians consulta Firmino como plano B para Gabigol. Apesar de seguir negociando para contratar o camisa 10 do Flamengo, o Alvinegro paulista demonstrou interesse no atacante do Al-Alhi, da Arábia Saudita, segundo o colunista Samir Carvalho.

Outras notícias do mercado da bola

Adriano Martins em ação pelo Grêmio Novorizontino Imagem: Gustavo Ribeiro/Novorizontino

Zagueiro vetado no Corinthians. O Alvinegro paulista não aprovou a contratação de Adriano Martins, de 26 anos. Ele foi oferecido e dividiu opiniões no clube, que não evoluiu as tratativas.

PSG anuncia Lucas Beraldo. O clube parisiense oficializou a contratação do zagueiro de 20 anos, ex-São Paulo. Ele assinou contrato por cinco temporadas.

Mbappé no radar do Liverpool. A estrela do PSG, que já pode assinar um pré-contrato, entrou na mira do clube inglês, segundo o jornal britânico Daily Mirror.