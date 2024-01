Salah faz 2, e Liverpool segue líder ao vencer Newcastle em jogo de 6 gols

Do UOL, no Rio de Janeiro

Salah foi o principal personagem na eletrizante vitória do Liverpool por 4 a 2 sobre o Newcastle, que manteve a equipe de Klopp na liderança isolada da Premier League.

Pênalti perdido, gols e assistência - Salah perdeu um pênalti na partida, mas depois se redimiu com dois gols e uma assistência para Gakpo. Curtis Jones fez o outro do Liverpool. Isak e Botman marcaram para o Newcastle.

Artilharia - Salah alcançou Haaland na artilharia da Premier League com 14 gols. Ele também completou 150 jogos com a camisa do Liverpool na competição.

Líder isolado - O Liverpool chegou aos 45 pontos, com três a mais que o vice-líder Aston Villa.

Alisson 250 - O goleiro brasileiro Alisson completou hoje 250 jogos pelo Liverpool.

Visitas ilustres - Firmino, atualmente no Al-Ahli, e Fabinho, hoje em dia no Al-Ittihad, marcaram presença no Anfield para assistir a partida do Liverpool, onde atuaram.

O jogo

O Liverpool teve o domínio e muito mais finalizações no primeiro tempo, chegando a perder um pênalti com Salah, mas o Newcastle tinha um contra-ataque perigoso e também ameaçou, fazendo o jogo se tornar bastante atrativo para quem assistia.

Na segunda etapa a partida ficou ainda melhor, com as equipes se atacando e marcando gols. Numa trocação franca, o time da casa se sobrassaiu na qualidade técnica e no espírito decisivo de Salah.

Lances e gols

Não valeu! - O Liverpool chegou a balançar a rede aos 17 minutos do primeiro tempo com Luis Díaz, mas o atacante colombiano estava impedido e o gol foi anulado após checagem do VAR.

É pênalti! - Dois minutos depois, Luis Díaz foi derrubado dentro da área e sofreu pênalti bem assinalado pela arbitragem.

Perdeu! - Salah foi para a cobrança e arriscou um chute forte, quase no meio do gol, e Dúbravka fez a defesa. No rebote, Alexander-Arnold teve boa oportunidade, mas chutou para fora.

Não valeu de novo! - O Newcastle também teve um gol anulado. O lance aconteceu aos 36 minutos, com o lateral esquerdo Burn, mas o VAR apontou impedimento de Isak no início da jogada.

Que pecado não entrar! - Alexander-Arnold quase fez um golaço digno de Roberto Carlos, quando arriscou um voleio praticamente sem ângulo, da linha de fundo, em que a bola caprichosamente bateu na trave direita.

Gol do Liverpool! - O Liverpool abriu o placar logo aos três minutos do segundo tempo, quando Luis Díaz fez boa jogada, tocou para Darwin Nuñez na direita e o uruguaio cruzou na medida para Salah.

Newcastle empata - O Newcastle não se abalou e chegou ao empate aos oito minutos, quando Gordon deu uma bela enfiada para Isak, que invadiu a área e tocou na saída de Alisson.

Liverpool na frente! - O Liverpool voltou a ficar na frente aos 28 minutos do segundo tempo, quando Jota tabelou com Salah e deu um passe açucarado para Curtis Jones marcar.

Liverpool amplia - E o time da casa ampliou posteriormente em uma bela assistência de trivela de Salah, que Gapko escorou para dentro do gol.

Newcastle diminui - O Newcastle, porém, não se entregou e diminuiu logo depois com o zagueiro Botman, de cabeça.

LIVERPOOL 4 X 2 NEWCASTLE

Local: Anfield, em Liverpool (ING)

Hora: 17h (horário de Brasília)

Competição: Premier League (20ª rodada)

Cartões amarelos: Luis Díaz, Alexander-Arnold, Endo (LIV); Bruno Guimarães, Miley, Dubrávka, Joelinton, Longstaff, (NEW)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Salah, aos três minutos do segundo tempo (LIV); Isak, aos oito minutos do segundo tempo (NEW); Curtis Jones, aos 28 minutos do segundo tempo (LIV); Gakpo, aos 32 minutos do segundo tempo (LIV); Botman, aos 35 minutos do segundo tempo (NEW); Salah, aos 40 minutos do segundo tempo (LIV)

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Joe Gomez, Szoboszlai (Gravenberch), Endo (Mac Allister), Jones, Salah, Darwin Núñez (Diogo Jota) e Luis Díaz (Gakpo). Técnico: Jürgen Klopp.

Newcastle: Dúbravka, Livramento, Schär, Botman, Burn (Lewis Hall), Longstaff, Bruno Guimarães, Joelinton (Lascelles), Miley (Almirón), Isak e Gordon. Técnico: Eddie Howe.