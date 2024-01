Liverpool bate Newcastle e abre três pontos de vantagem na ponta do Inglês

Nesta segunda-feira, o Liverpool começou o ano de 2024 com o pé direito, ao bater o Newcastle por 4 a 2, pela 20ª rodada do Campeonato Inglês, em Anfield. Salah (2x), Curtis Jones e Gakpo marcaram os gols do triunfo. Isak e Botman anotaram os tentos dos visitantes.

Com 45 pontos, os mandantes abriram três de vantagem para o Aston Villa, vice-líder do torneio. Já os visitantes estão com 29, na nona colocação.

Agora, o Liverpool tem como próximo compromisso a terceira rodada da Copa da Inglaterra, diante do Arsenal. O confronto está marcado para acontecer às 13h30 (de Brasília) desse domingo, no Emirates Stadium.

Já o Newcaslte encara o Sunderland pelo mata-mata nacional. A bola vai rolar nesse sábado, às 9h45, fora de casa.

O jogo

Jogando em casa, o Liverpool buscou se impor desde o primeiro minuto. Darwin Núñez finalizou, mas Dubravka fez a defesa. Pouco depois, Luis Díaz foi às redes, com o gol sendo anulado por impedimento.

Em prosseguimento à pressão, os mandantes tiveram um pênalti para abrir o placar. Salah, contudo, desperdiçou a cobrança. O Newcastle, por sua vez, não conseguia sair da pressão adversária e via o time de Klopp constantemente ameaçar a meta.

Na reta final da primeira etapa, o Liverpool voltou a assustar, quando Núñez invadiu a área e obrigou o goleiro a intervir novamente. Na sequência, o Newcastle até marcou, mas o impedimento foi assinalado.

Com a meta de ir para o intervalo em vantagem, Alexander Arnold acertou a trave após voleio da linha lateral. Com isso, mesmo movimentado, o primeiro tempo terminou em empate.

Liverpool constrói a vitória

Assim como na etapa inicial, o Liverpool permaneceu pressionando e chegou ao gol aos quatro minutos. Após jogada bonita, Darwin serviu Salah, que apenas completou para o fundo das redes.

Depois do tento, o uruguaio perdeu três oportunidades para ampliar. Em contra-ataque, o Newcastle deixou tudo igual, com Isak, aos 9?.

Querendo retomar a vantagem, Luis Díaz finalizou e Dubravka fez outra defesa. Pouco depois, a bola sobrou para Gakpo após cobrança de escanteio, com o arqueiro novamente impedindo o gol.

Aos 28 minutos, o Liverpool finalmente ficou à frente do marcador novamente, com Curtis Jones. Posteriormente, o camisa 18 ampliou a diferença, aos 32?.

O Newcastle até diminuiu com Botman, aos 35?, e voltou a sonhar com o empate. Entrentanto, quando o relógio marcava 40?, Salah converteu o pênalti e deu números finais à partida.