Grêmio confirma a saída de 5 jogadores: ex-corintiano Luan está na lista

A diretoria do Grêmio confirmou nas últimas horas de 2023 o fim do vínculo com cinco jogadores do elenco que conseguiu o vice-campeonato no Brasileirão 2023. Destaque para o ex-corintiano Luan, que chegou ao clube como uma aposta e não vingou.

Os outros atletas que não ficam no Imortal são o zagueiro Bruno Alves, o meio-campista Gustavinho e os atacantes Juan Iturbe e Luis Suárez - o uruguaio foi, a propósito, o grande destaque no ano, mas já acertou a transferência para o Inter Miami.

"O Grêmio agradece aos profissionais pela dedicação, comprometimento e entrega durante o tempo em que defenderam a camisa tricolor e deseja sucesso nos novos desafios", destacou o comunicado do clube gaúcho.

Rei da América em 2017, Luan chegou ao Grêmio durante a temporada 2023 para tentar recuperar os seus melhores momentos dentro de campo. O atleta vinha de uma passagem conturbada pelo Corinthians e foi pouco utilizado pelo técnico Renato Gaúcho.