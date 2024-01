Goiás anuncia a contratação de Edson Felipe, ex-Fluminense, para a próxima temporada

No último dia de 2023, o Goiás anunciou a contratação do volante Edson Felipe, de 32 anos, para a próxima temporada. O atleta chega ao Esmeraldino após defender o Al Adalah, da Arábia Saudita.

No currículo, o jogador soma passagens por Fluminense, Atlético/GO, Bahia e Ponte Preta.

Além dele, o Goiás anunciou também Agnello Gonçalves, que estava no Fortaleza, como novo executivo de futebol do clube.

A equipe do Centro-Oeste estreia na temporada no dia 18 de janeiro diante do Goiânia. A bola rola às 20:30 (de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Goiano.