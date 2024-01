Fortaleza sub-20 viaja a São Paulo para a disputa da Copinha 2024

Nesta segunda-feira, o Fortaleza viajou para a disputa Copa São Paulo de Futebol Júnior. A cidade de Assis será a sede do time cearense na primeira fase.

A estreia do Leão do Pici está marcada para acontecer às 15h (de Brasília) desta quarta-feira, diante do Castanhal-PA, no Estádio Municipal Antônio Viana da Silva. O Grupo 11 ainda conta com CRB e o VOCEM-SP.

Partiu, São Paulo! ??? Nossa equipe Sub-20 já está a caminho da cidade de Assis, no estado de São Paulo, para a disputa da Copinha 2024. A nossa estreia é nesta quarta-feira (3), às 15h, diante da equipe do Castanhal-PA. ? Felipe Honorato/FEC#FortalezaEC #Copinha pic.twitter.com/LzZ5UQ0NBx ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) January 1, 2024

Os dois melhores de cada chave avançam de fase, com a sequência da competição sendo em duelo eliminatório único. O Fortaleza quer repetir a campanha de 2023 e quem sabe ir além.

Na Copinha do ano passado, o Leão do Pici avançou até as quartas de finais. O time acabou sendo eliminado pelo Santos na ocasião.