Fim de tabu e viradas: relembre 5 grandes momentos de Santos em 2023

Apesar do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos teve alguns momentos para celebrar em 2023. O time conquistou vitórias importantes ao longo da temporada. Confira a seguir cinco grandes momentos do Peixe na temporada.

Vitória sobre o Palmeiras: depois de quatro anos, o Santos voltou a vencer o Palmeiras. O Peixe venceu por 2 a 1, de virada, fora de casa. Eram 12 jogos de jejum, com nove vitórias do Verdão, incluindo o triunfo na final da Libertadores de 2020.

Vitória sobre o Bahia: um dos jogos mais marcantes do Santos em 2023 foi a vitória de 2 a 1 sobre o Bahia, fora de casa, de virada. O Peixe buscou o triunfo nos acréscimos do segundo tempo. O embate era um confronto direto contra as últimas posições do Brasileirão.

Vitória sobre o Flamengo: lutando contra o rebaixamento, o Santos conseguiu arrancar uma grande vitória de 2 a 1 sobre o Flamengo, em Brasília. O Peixe saiu atrás, mas buscou a virada já na reta final do segundo tempo.

Vitória sobre o Grêmio: o êxito de 2 a 1, de virada, sobre o Grêmio, ficou marcado para o torcedor do Peixe. O time buscou o resultado já no final do embate, com Julio Furch.

Vitória sobre o Mirassol: na estreia da temporada, o Santos venceu por 2 a 1 o Mirassol, na Vila Belmiro. Mais do que o resultado, o jogo ficou marcado pelas homenagens a Pelé, que faleceu no final de 2022.