Ferroviária anuncia contratação da meia Duda Santos, ex-Palmeiras, para o time feminino

A Ferroviária anunciou na tarde desta segunda-feira a contratação de Duda Santos, que se despediu do Palmeiras na última temporada. A meia tem vínculo com as Guerreiras Grenás até dezembro de 2024.

"Eu estou muito feliz pela oportunidade de vestir a camisa da Ferroviária. Um clube com tanta tradição no futebol feminino e que valoriza a modalidade. Vou trabalhar e me dedicar ao máximo para honrar essa camisa. Espero que seja um ano muito vitorioso e que eu posso contribuir muito para isso. Estou ansiosa para começar logo e poder fazer uma grande temporada, as expectativas são as melhores possíveis, tenho certeza que serei muito feliz com essa camisa", declarou.

A meia Duda Santos assinou com as Guerreiras Grenás para a temporada de 2024, com contrato até dezembro. "Eu estou muito feliz pela oportunidade de vestir a camisa da Ferroviária! Um clube com tanta tradição no futebol feminino e que valoriza a modalidade." pic.twitter.com/jQG6V1oxYa ? Guerreiras Grenás (@guerreirasgrena) January 1, 2024

Duda Santos estava no Palmeiras desde 2021. Pela equipe das Palestrinas, a meia conquistou três títulos: Copa Paulista (2021), Libertadores (2022) e Campeonato Paulista (2022). Além disso, foi a autora do primeiro gol do Alviverde na competição continental.

A meia, que começou sua carreira no futsal de Cianorte-PR, soma passagens pelas equipes da Chapecoense, Kiryat Gat (Israel), Kindermann e Avaí/Kindermann.

Assim, a Ferroviária chega a seu oitavo reforço para a temporada de 2024. Antes de Duda, o clube anunciou a goleira Raíssa (ex-Atlético-MG), a zagueira Rafa Soares (ex-Real Brasília), a volante Cris (ex-Flamengo), a meia Micaelly (ex-São Paulo), as atacantes Júlia Beatriz (ex-Red Bull Bragantino), Dioneide (ex-Atlético-MG), Dos Santos (ex-Avaí/Kindermann).