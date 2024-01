Ex-Vasco e São Paulo, volante Souza é anunciado por time turco

Nesta segunda-feira, o volante Souza, ex-jogador de Vasco e São Paulo, foi anunciado como novo reforço do Istambul Basaksehir, da Turquia. O atleta de 34 anos deixou o futebol chinês e assinou contrato com a nova equipe até o fim da temporada 2024/25.

Com isso, o jogador irá para sua terceira passagem no futebol turco. Souza já fez importantes temporadas por Fenerbahçe e Besiktas, por cerca de seis anos. Em 2023, porém, o brasileiro defendeu o Beijing Guoan, da China.

"Damos as boas-vindas a Josef de Souza à nossa família, desejamos-lhe sucesso na nossa camisola laranja-marinha", escreveu o Istambul Basaksehir nas redes sociais.

Nos últimos meses, Souza esteve no Brasil para recuperação de uma lesão no joelho. Parte do tratamento foi feito no Vasco. Agora, recuperado de lesão, o atleta passou pelos exames médicos e assinou contrato com o clube turco.

Souza foi revelado nas categorias de base do Cruzmaltino. O volante, então, rumou à Europa, onde jogou pelo Porto-POR. De volta ao Brasil, teve passagens por São Paulo e Grêmio, além também de ter jogado no futebol árabe, representando as cores do Al-Ahli.

Na temporada, Souza acumula bons números. Em 30 jogos disputados por Besiktas e Beijing Guoan, o jogador balançou as redes cinco vezes e distribuiu três assistências.