Ex-Palmeiras, Merentiel chama a atenção de time espanhol

O Granada luta para iniciar uma reação e deixar as últimas colocações no Campeonato Espanhol. Desta forma, a equipe está no mercado e tenta reforçar o elenco para os compromissos em 2024. Um nome na lista é o atacante Miguel Merentiel, ex-Palmeiras e atualmente no Boca Juniors, da Argentina.

A indicação seria do técnico Alexander Medina, novo comandante do Granada. No Boca Juniors, Merentiel atuou em 50 jogos e marcou 18 gols, sendo o grande artilheiro do clube em 2023. O atacante recuperou o bom futebol após uma passagem apagada pelo Palmeiras.

Aliás, o Boca Juniors concluiu durante o mês de novembro do ano passado a compra de Merentiel junto ao Verdão. O time argentino aceitou desembolsar 3 milhões de dólares na negociação com o Palmeiras.