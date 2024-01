Empréstimo com o São Paulo termina, e Caio Paulista pode ir para o Palmeiras

Nesta segunda-feira, dia 1 de janeiro, o contrato de empréstimo de Caio Paulista com o São Paulo termina. Com isso, ele está livre para ir para o Palmeiras.

Após um 2023 positivo, a contratação em definitivo do lateral esquerdo era dada como certa. Porém, com a indefinição do Tricolor Paulista, o Fluminense chegou a um acordo com o Verdão.

A versatilidade de Caio Paulista é um dos seus pontos fortes, podendo atuar como defensor e ponta. Abel Ferreira utilizou Mayke mais à frente para formar uma dupla com Marcos Rocha neste ano.

Até o momento, o Palmeiras contratou um jogador para a próxima temporada: o volante Aníbal Moreno. A diretoria está em busca de reforços se manter no topo.

Pelo São Paulo, foram 50 jogos, com cinco gols e duas assistências. Caio Paulista foi um dos destaques da campanha do título inédito da Copa do Brasil.