Em mensagem de Ano Novo, Santos fala em reconstrução e busca pelo acesso à Série A

Na madrugada desta segunda-feira, o Santos desejou um feliz Ano Novo aos seus torcedores. Em mensagem publicada nas redes sociais, o Peixe mencionou a reconstrução pela qual o time vem passando e citou a busca pelo acesso à Série A do Brasileiro.

"Neste novo ano que se inicia, vamos reconstruir juntos, com muita união e trabalho, o nosso maior amor: o Santos Futebol Clube! Feliz Ano Novo, nação santista!", escreveu o Alvinegro Praiano, colocando também uma imagem com o símbolo da equipe e a hashtag #VoltaSantos.

Em dezembro de 2023, o Santos passou por um dos piores momentos de sua história. Pela primeira vez em seus 111 anos, a equipe foi rebaixada para a segunda divisão. Além disso, o clube não conseguiu vaga na Copa do Brasil e disputará apenas a Série B e o Paulista durante a temporada.

No entanto, a nova diretoria do Peixe vem trabalhando para levar o clube à elite do futebol brasileiro novamente. Até o momento, a equipe trouxe o técnico Fábio Carille de volta e anunciou 11 novos reforços para 2024.

Para buscar o acesso à Série A, chegaram os defensores Gil, Jorge, Aderlan e Hayner; os meias Giuliano, Otero, Pituca, João Schmidt; e os atacantes Marcelinho, Guilherme Augusto e Willian Bigode. Além disso, o time também garantiu as permanências de João Paulo, Furch, Rincón, Joaquim e Jair.