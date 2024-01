Duilio se diz campeão em pagar contas, mas deixa Corinthians endividado

Do UOL, em Santos

O presidente Duilio Monteiro Alves encerrou em baixa a sua gestão no Corinthians.

O que aconteceu

Duilio não foi campeão em três anos, mas disse que teve o troféu de "pagar as contas". Sua diretoria, porém, deixa o Timão com dívidas urgentes.

O maior problema está nos direitos de imagem e luvas de diversos atletas. O débito com jogadores beira os R$ 100 milhões, e Duilio correu nos últimos dias para tentar pagar.

Outra pendência é Fausto Vera. O Corinthians deve R$ 20 milhões ao Argentinos Juniors (ARG), que já acionou a Fifa. O caso pode levar ao transfer ban, que impediria o Timão de registrar atletas.

Não ganhei [nenhum título], mas fiz. Quem entrar pega o clube muito melhor do que eu peguei. Difícil, mas muito melhor. Era meu compromisso, meu título era pagar as contas e nesse quesito fomos campeões

Duilio Monteiro Alves, em novembro

A defesa

Duilio exalta que o Corinthians aumentou a receita anual para R$ 1 bilhão. A dívida, no entanto, contando a Neo Química Arena, beira R$ 1,6 bilhão e se manteve no mesmo patamar.

O agora ex-presidente diz que as vendas de jogadores podem zerar esse débito em imagens. O caixa tem pouquíssimo dinheiro e todas as propostas para reforços precisam ser parceladas. O Timão vendeu Felipe Augusto ao Brugge e tem dinheiro a receber por Murillo no Nottingham Forest.

Outra faísca com o presidente eleito Augusto Melo é o patrocínio máster. Duilio quis aceitar uma oferta de R$ 75 milhões anuais da Pixbet, com R$ 25 milhões à vista para pagar dívidas. Augusto entendeu que o Corinthians pode chegar a R$ 100 mi e vetou.

Duilio também alega que deixou encaminhada a venda de Gabriel Moscardo ao PSG. Os valores giram em torno de R$ 118 milhões.

Augusto Melo aguardou a transição e promete duras críticas a Duilio na sua posse, marcada para amanhã.

O ainda presidente emitiu uma nota na sexta-feira, reta final de sua gestão, para se defender. Veja abaixo, na íntegra.

"O Sport Club Corinthians Paulista segue trabalhando para quitar luvas em aberto e direitos de imagem antigos de atletas.

A atual diretoria trabalha para receber ainda na data de hoje recursos para quitar as pendências de direito de imagens antigas e luvas.

Caso isso não seja possível, deixará entrada imediata de recursos efetivos para a nova diretoria que assumirá em janeiro na ordem de R$ 100 milhões, que contemplam a negociação dos atletas Murilo e Felipe, além de acordos publicitários.

Adicionalmente a esses recursos, houve o fechamento de proposta para o patrocínio master há cerca de 40 dias, no valor de R$ 75 milhões anuais, que já em janeiro deixaria parcela de R$ 25 milhões no caixa do clube, mas cujo processo de assinatura foi suspenso por solicitação da futura gestão.

Por fim, há ainda a perspectiva de fechamento da venda do atleta Gabriel Moscardo que, caso o futuro presidente conclua a negociação e requisite que seja assinado pela atual gestão, o presidente Duilio não deixará de fazê-lo.

Dessa forma, com esse fluxo de caixa de contratos já fechados, a atual diretoria pretende quitar as pendências ainda este ano, ou inevitavelmente deixar recursos disponíveis no caixa para que a nova gestão possa fazê-lo tão logo assuma em 2024. Esses valores serão recebidos entre a data de hoje e/ou os próximos dias e o planejamento é que sejam usados para liquidação dessas obrigações".