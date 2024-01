Diretor do Corinthians vê Gabigol como 'sonho que pode se tornar realidade'

Do UOL, em Santos

Rubens Gomes, diretor estatutário de futebol do Corinthians, vê Gabigol como "sonho que pode se tornar realidade".

O que aconteceu

Rubão deu entrevista à Rádio Guaíba para atualizar a negociação entre Corinthians e Flamengo por Gabigol. As tratativas seguem difíceis.

O Timão insiste e conta com a autorização do Rubro-Negro. O técnico Tite não faz questão de contar com Gabriel.

O Flamengo topa ouvir, mas pede alto. A pedida do atacante em salário e luvas faria dele o atleta mais bem pago no Corinthians.

Hoje o Gabigol é apenas um sonho, mas que pode se tornar realidade. É uma negociação extremamente díficil, um jogador que dispensa comentários

Rubão, à Rádio Guaíba

Conversa paralela

O Corinthians também negocia com o Flamengo por uma possível troca.

O Timão quer Matheuzinho e Thiago Maia, enquanto o Rubro-Negro tem interesse em Fausto Vera.

O acordo é complexo pois o Corinthians deve R$ 20 milhões ao Argentinos Juniors por Fausto.

"Houve uma conversa com o Flamengo, mas não evoluiu. O Flamengo se interessou em Fausto Vera e nós nos interessamos em Thiago Maia e Matheuzinho. Vamos retomar as conversas", falou Rubão.