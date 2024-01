De Modric a Mbappé: veja seleção de jogadores com contrato a vencer em 2024

Do UOL, em Santos

Várias estrelas do futebol mundial têm seu contrato a terminar em junho de 2024.

O que aconteceu

O jornal Marca, da Espanha, elegeu uma seleção com atletas com vínculo perto do fim nos seus clubes. Todos eles só vão até o término da atual temporada europeia.

A lista inclui craques como Modric e Kroos (Real Madrid) e Mbappé (PSG). Mbappé, inclusive, pode reforçar o Real.

Outro nome de peso é Giroud, do Milan. O atacante é titular absoluto do clube italiano.

O time selecionado pelo Marca tem: Meret (Napoli), Wan-Bissaka (Manchester United), Hermoso (Atlético de Madrid), Adarabioyo (Fulham) e Spinazzola (Roma); Kroos e Modric (Real Madrid), Pépé (Trabzonspor) e Carlos Vela (Los Angeles FC); Mbappé (PSG) e Giroud (Milan.