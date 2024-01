Cristiano Ronaldo presenteia Luan Santana com rolex após show privado; veja

Do UOL, em Santos (SP)

O jogador Cristiano Ronaldo presenteou o cantor Luan Santana com um relógio rolex após um show particular em Portugal.

O que aconteceu

Cristiano Ronaldo fez um show particular de Réveillon e após a apresentação de Luan Santana, o jogador o presenteou com um relógio rolex. A marca é considerada de luxo e seria o primeiro item do cantor.

O jogador do Al-Nassr fez o convite a Luan justamente no dia de aniversário de sua mãe, Maria Dolores Aveiro. Ela, que completou 69 anos, é fã do cantor.

No vídeo, Luan conversa com Cristiano sobre seu momento na Arábia Saudita quando é surpreendido pelo relógio de luxo.

Cristiano Ronaldo marcou seu 54º gol em 2023 e terminou o ano como o maior artilheiro do mundo. O Al-Nassr venceu o Al-Taawon, pelo Campeonato Saudita, pelo placar de 4 a 1. O atacante anotou o último tento do duelo.