Confira 5 grandes momentos do Palmeiras na temporada de 2023

O Palmeiras teve um ano recheado de títulos, assim como foi em 2022. A equipe comandada por Abel Ferreira manteve a hegemonia no futebol brasileiro e conquistou três troféus: Supercopa, Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro.

Ao longo da intensa temporada, o Verdão colecionou bons momentos. Confira alguns deles que fizeram aprte das campanhas dos títulos.

Título da Supercopa

Como primeira missão de título no ano, o Palmeiras teve a Supercopa do Brasil. O duelo colocou frnete a frente o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. E o Verdão iniciou o ano com o pé direito, em meio à disputa do Campeonato Paulista.

Em janeiro, a equipe de Abel Ferreira conquistou uma importante virada e bateu o Rubro-Negro, por 4 a 3, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Os gols do alviverde foram marcados por Raphael Veiga e Gabriel Menino, enquanto Gabigol e Pedro.

Virada sobre o Água Santa e título do Paulista

O Palmeiras conquistou o título brasileiro com chave de ouro e repetiu a virada de 2022 para faturar o mais um título no ano. Depois de chegar à final de forma invicta, o Palmeiras perdeu o primeiro jogo para o Água Santa por 2 a 1, em Diadema.

Sem se entregar, o time comandado por Abel Ferreira aplicou uma goleada por 4 a 0 no Netuno, no Allianz Parque, e faturou o bicampeonato do Paulista, algo que não acontecia desde as temporadas de 1993/1994.

Virada sobre o Botafogo

Pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras conseguiu uma virada histórica, por 4 a 3, sobre o Botafogo, líder do Brasileirão na época. No Nilton Santos, o Verdão tomou 3 a 0 apenas no primeiro tempo e reverteu o prejuízo na etapa final.

O resultado foi um passo importante para o Verdão tirar a diferença para a equipe carioca na liderança e conquistar o título posteriormente.

Goleada sobre o São Paulo

Mais um capítulo da campanha do Brasileirão. Na 29ª rodada, o Palmeiras tinha pela frente o São Paulo, equipe que colocou o Verdão para fora da Copa do Brasil, em pleno Allianz Parque. Mesmo não sendo mata-mata, o duelo tinha uma importância ainda maior para o Alviverde, que buscava engatar uma sequência para chegar à ponta do Brasileirão.

Diante da torcida palmeirense, o Palmeiras goleou o São Paulo por 5 a 0, anotando o maior placar na história do Choque-Rei.

Título do Campeonato Brasileiro

Depois de ser eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil e na semifinal da Libertadores, o Palmeiras tinha apenas o Brasileirão como preocupação. Para conquistar o título, o Verdão precisou superar um período de oscilação do time e a larga vantagem para o Botafogo, que chegou a ser de 14 pontos.

O Verdão assumiu a ponta da tabela na 34ª rodada e lá permaneceu até a 38ª. A taça foi confirmada apenas na última rodada, após empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, dentro do Mineirão.