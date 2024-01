Concorrência no Fla e espaço pesam a favor do Corinthians por Thiago Maia

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

As conversas do Corinthians para contratar Thiago Maia, do Flamengo, esquentaram nos últimos dias.

O que aconteceu

O Corinthians já fez uma proposta pelo jogador e Thiago Maia vê com bons olhos uma possível transferência,

O volante perdeu espaço no Flamengo neste fim de ano e vê a concorrência no setor aumentar com os reforços na janela de transferências.

Pulgar se firmou em sua posição e o Rubro-Negro ainda contratou para o meio de campo o polivalente De La Cruz, ex-River Plate, com status de estrela.

O Corinthians tem avançado nas conversas e Thiago Maia avalia que mudar de ares e ter mais minutagem em campo no clube paulista pode ser algo benéfico.

A tendência é a de que as tratativas entre os clubes evoluam nos primeiros dias de 2024 e o Flamengo não se opõe ao negócio caso seja satisfatório também ao Rubro-Negro.

Thiago Maia tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2026. O clube da Gávea comprou 50% de seus direitos econômicos, em janeiro de 2022, junto ao Lille, da França, por cerca de R$ 25,5 milhões na época).