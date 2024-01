Com fim de contrato, dupla de emprestados se despede do Corinthians

O zagueiro Léo Santos e o atacante Jonathan Cafu não são mais jogadores do Corinthians. A dupla, que vinha atuando por empréstimo em outras equipes, tinha contrato com o Timão apenas até o último domingo (31). O clube optou por não renovar os vínculos.

Formado nas categorias de base do Corinthians, Léo Santos defendeu o profissional em 44 jogos, sendo 29 como titular. O ano em que mais jogou pelo Timão foi 2018, quando completou 28 partidas.

O beque passou a ser emprestado pelo Corinthians em 2019 e desde então soma passagens por Fluminense, Ponte Preta, Ferroviária, e mais recentemente Ceará. Com 25 anos, a curta trajetória de Léo Santos no futebol profissional é marcada por lesões graves no joelho.

Já Jonathan Cafu foi contratado pelo Corinthians em novembro de 2020, na gestão de Andrés Sanchez. O atacante de 32 anos disputou apenas três partidas pelo Timão e vem de três temporadas de empréstimo ao Cuiabá. O atleta não foi às redes e não deu assistências durante seu curto período no Alvinegro.

Sem Léo Santos e Cafu, o Corinthians possui três jogadores emprestados neste momento: Igor Ratier (Coimbra), Léo Natel (Melbourne City) e Rodrigo Varanda (América-MG).

Alguns atletas passaram emprestados o ano de 2023 e podem reaparecer no CT Dr. Joaquim Grava para a pré-temporada, como o goleiro Ivan, o zagueiro Raul Gustavo, o volante Luis Mandaca e o atacante Eduardo Tanques. Desses, a tendência é que apenas Raul Gustavo seja aproveitado.

Veja o tempo de contrato dos jogadores que estão emprestados pelo Corinthians:

Igor Ratier (goleiro)

Com Coimbra: 31/12/2024

Com Corinthians: 31/12/2024

Léo Natel (atacante)

Com Melbourne City: 30/6/2024

Com Corinthians: 31/12/2024

Rodrigo Varanda (atacante)

Com América-MG: 31/1/2024

Com Corinthians: 31/1/2024