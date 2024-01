Ceará anuncia a contratação de meio-campista com passagem pela Seleção Paraguaia

Na manhã desta segunda-feira, o Ceará anunciou a contratação do meio-campista paraguaio Jorge Recalde, de 31 anos. O atleta, que chega ao Alvinegro com vínculo contratual até o fim de 2025, estava defendendo o Newell's Old Boys, da Argentina.

No currículo, além dos oito títulos conquistados em seu país, o jogador tem passagens por alguns clubes, como Libertad, onde iniciou sua trajetória em 2012 e permaneceu até 2019, Olímpia, do Paraguai, no ano seguinte, e Newell's Old Boys, time que defendeu em 2023, marcando oito gols e três assistências em 46 jogos nesta temporada. Além disso, Recalde jogou pela Seleção Paraguaia na temporada 2014.

Com a contratação, o Ceará chegou ao seu sétimo reforço para este ano.

A equipe nordestina fará sua estreia na temporada no dia 21 de janeiro, diante do Maracanã, no Estádio Presidente Vargas, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Cearense. O horário da partida ainda não foi definido.