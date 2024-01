Buffon levanta debate sobre tamanho do gol: 'Muito difícil de marcar'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O ex-goleiro Buffon se mostrou um entusiasta sobre o debate para ampliar o tamanho oficial das balizas no futebol.

O que aconteceu

O italiano indicou a altura dos goleiros na atualidade como uma das bases para a ideia. Ele se aposentou em agosto do ano passado, aos 45 anos.

Em setembro, ele começou como chefe de delegação da seleção italiana, substituindo Gianluca Vialli, que morreu em janeiro do ano passado.

"Fala-se em ampliar as metas e acho que poderíamos começar a pensar nisso. As medidas são as mesmas desde 1875 e, talvez, fossem grandes demais, mas, agora, ver alguns goleiros faz pensar. Você pode ver o efeito da altura dos goleiros em chutes de longe", disse o ex-goleiro, ao "Tuttosport", da Itália

Há 30 anos eram marcados cerca de 10 gols a cada 50 chutes. Agora, no máximo três. De longe é muito difícil fazer um gol contra um goleiro de dois metros Buffon

Buffon foi campeão da Copa do Mundo em 2006, com a Itália, e é ídolo da Juventus. Ele também tem passagens por Parma, da Itália, e PSG, da França.

"Entendi a minha importância pela primeira vez quando viajamos com o PSG e me diverti com a quantidade de pessoas que me procuravam. Disse ao Verratti : 'Mas você já percebeu que tenho 41 anos?'. O carinho das pessoas me emociona, porque você pode ganhar o que quiser, mas se não tiver ninguém te esperando no aeroporto é quase como não ter vencido", afirmou.