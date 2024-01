Brasileiros sentem o percurso, mas garantem lugar no top-10 da São Silvestre

Os atletas brasileiros sentiram a pressão estrangeira dos africanos e também o exigente percurso da 98ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre. E, como tem acontecido nos últimos anos, não tiveram chances contra o pelotão africano. Mas, apesar de não se colocarem no pódio da prova, garantiram lugar entre os dez melhores da disputa. Johnatas de Oliveira Cruz foi o melhor brasileiro entre os homens (46min33), e Felismina Cavela a melhor representante no país entre as mulheres (55min04s), ambos completaram os 15 km na sexta posição.

O mineiro natural de São Pedro dos Ferros, Johnatas Oliveira relatou os desafios da corrida. "Para mim a maior dificuldade sempre é a subida da Brigadeiro, depois que passamos fortes nos três primeiros quilômetros, fomos sentindo mais o exigente percurso", disse o atleta, que foi além.

"O trajeto exige um treino direcionado que mescla velocidade nas descidas, e um treinamento de força na subida. Quem consegue subir bem, é que tem as melhores chances., acho que fiz um bom trabalho e atingi meu objetivo de ser o melhor brasileiro na prova", contou o ex-gari.

Felismina Cavela, a melhor brasileira na prova, com a sexta colocação, contou os desafios da disputa. "Agradeço a Deus por esta oportunidade. Foi uma corrida muito difícil, um percurso bem pesado. Mas estou muito feliz com o resultado, porque é minha estreia na São Silvestre", avisou a atleta.

"Tenho que agradecer por todas oportunidades que o Brasil tem me proporcionado, adotei esta pátria como minha casa. Estou há 12 anos aqui, meu filho é brasileiro e estou orgulhosa de representar este país. Sou uma cidadã brasileira, e estou feliz em ser a melhor atleta do Brasil, ainda mais por ser minha primeira vez", comemorou a atleta angolana de nascimento, mas já corre como cidadã brasileira.