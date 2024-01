Botafogo x Tiradentes-PI: informações e onde assistir ao jogo pela Copinha

O Botafogo estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta terça-feira. Pelo Grupo 5, os alvinegros encaram o Tiradentes-PI, às 21h30 (de Brasília), em Franca, com transmissão do Sportv.

O técnico do Glorioso, Eduardo Oliveira, falou sobre as dificuldades em disputar a Copinha em entrevista à Botafogo TV.

"A Copinha é uma competição traiçoeira, na primeira fase temos equipes do interior de São Paulo que são sempre competitivas e outra que vem de um campeonato estadual. É conseguir focar no nosso, entender as virtudes e deficiências do adversário para que possamos potencializar nossa ideia de jogo e representar tão bem o Glorioso nessa competição que é tão importante", disse.

O Botafogo deseja uma excelente virada de ano para todos os apaixonados pelo Clube Mais Tradicional. ?? pic.twitter.com/IzC0Puq8BX ? Botafogo F.R. (@Botafogo) December 31, 2023

Ainda pelo Grupo 5, na abertura da rodada, a equipe carioca terá pela frente o Francana-SP e o Rio Claro-SP. Os dois melhores de cada chave avançam à próxima fase.

O Botafogo busca um resultado positivo logo na estreia. O time está em busca do título inédito da Copinha.

Confira os jogos desta terça-feira:

Catanduva-SP x Portuguesa-RJ

Ceará-CE x Rondoniense-RO

Athletico-PR x Sparta-AC

Francana-SP x Rio Claro-SP

Lemense-Sp x Gama-DF