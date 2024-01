Bahia toma dianteira por Everton Ribeiro após fim de contrato com Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Bahia tomou a dianteira e surge como favorito para ser o futuro clube de Everton Ribeiro.

O que aconteceu

O contrato de Everton Ribeiro com o Flamengo se encerrou hoje (1) e as partes não chegaram a um acordo de renovação.

O Bahia apresentou a proposta mais interessante ao jogador e tomou a dianteira em relação aos concorrentes Corinthians, Cruzeiro e Internacional.

O Tricolor acena com uma oferta de dois anos de contrato, algo que era o desejo de Everton Ribeiro no Flamengo e que não foi atendido até o momento. Além disso, o clube baiano ainda oferece um salário maior do que o que o meia-atacante recebia no Rubro-Negro. A informação inicial foi dada pelo jornalista Antônio Neto e confirmada pelo UOL.

Everton Ribeiro ainda não bateu o martelo sobre a proposta, mas no Bahia há um otimismo pelo acerto.

O imbróglio com o Fla

Everton Ribeiro sempre priorizou uma renovação de contrato com o Flamengo, mas desejava um vínculo de, ao menos, dois anos. O Rubro-Negro, por sua vez, se manteve irredutível com a proposta de apenas uma temporada.

O imbróglio se arrastou por meses e o jogador resolveu ceder, apresentando uma contraproposta de contrato de um ano, mas com cláusulas que podem fazê-lo renovar por mais um caso atinja metas. A situação, porém, estagnou e o vínculo atual se encerrou.