Bahia completa 93 anos de história nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira, o Bahia, fundado no dia 1º de janeiro de 1931, completa 93 anos de história.

Durante este período, a equipe do Nordeste do país conquistou alguns títulos. Entre os mais importantes estão dois Campeonatos Brasileiros da Série A (1959 e 1988) e quatro Copas do Nordeste (2001, 2002, 2017 e 2021), além de ser o maior campeão do Campeonato Baiano, com 50 taças.

Nas redes sociais, o clube fez uma postagem comemorando a data especial e agradeceu aos torcedores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Esporte Clube Bahia (@ecbahia)

"Fogos nos céus de todo o país! Festa, na verdade, no Planeta Terra inteiro! ?? ???????????? ?? ??????????, amor inexplicável e sem precedentes. Parabéns e obrigado, melhor torcida do Brasil!", escreveu.

O Bahia estreia na temporada no dia 17 de janeiro, diante do Jequié, às 21h30, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Baiano.