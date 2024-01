As promessas vendidas para a Europa em 2023 e o que esperar delas em 2024

O futebol brasileiro teve diversas de suas promessas vendidas ao exterior em 2023. O UOL separou os principais nomes dos jovens promissores que deixaram o país rumo à Europa no ano passado e projetou o futuro deles em 2024.

Adson

Revelado pelo Corinthians, Adson foi vendido ao Nantes em agosto do ano passado e está buscando seu espaço na França. O meia-atacante, no entanto, não emplacou no novo time e nem sequer entrou em campo em dezembro. Com 23 anos, ele pode não seguir nos planos do time a curto prazo e ter que respirar novos ares em 2024.

Andrey Santos

Andrey Santos só participou de dois jogos desde que foi emprestado pelo Chelsea ao Nottingham Forest Imagem: Divulgação

Tratado como joia no Brasil, o ex-Vasco está tendo dificuldade em seu início na Europa. Apesar de ter sido comprado pelo Chelsea no início do ano passado, o meia de 19 anos ainda não atuou pelo clube e soma dois empréstimos seguidos, para o próprio Cruzmaltino e agora no Nottingham Forest, onde não vem tendo espaço. Ele retorna aos Blues em junho, mas tudo indica que deve ser novamente cedido para ganhar mais rodagem.

Ângelo

O Menino da Vila deixou o Santos para assinar com o Chelsea em julho, mas nem sequer chegou a jogar pelos Blues e foi logo emprestado ao Strasbourg, da França. Agora com 19 anos, ele é reserva e ainda não marcou pela equipe, com quem tem contrato até o final de junho. Se não se destacar, Ângelo dificilmente será aproveitado pelo Chelsea na próxima temporada e pode ser novamente emprestado.

Danilo

Um dos pilares do meio de campo do Palmeiras em 2022, Danilo foi vendido em janeiro do ano passado ao Nottingham Forest. O jogador de 22 anos oscilou entre altos e baixos em sua primeira temporada e ainda busca se firmar no time inglês, mas terminou o ano como titular. Versátil e mais adaptado ao futebol europeu, ele deve ganhar mais sequência em 2024.

Deivid Washington

Deivid Washington em ação durante Santos x Palmeiras jogo do Campeonato Brasileiro Imagem: ABNER DOURADO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Mais um raio da base do Santos, o atacante mal havia subido para o profissional quando foi vendido ao Chelsea, no início do segundo semestre. Ainda em desenvolvimento, o centroavante de 18 anos está no sub-21 dos Blues, já fez três gols e até entrou no final de uma partida da Premier League. Em um elenco recheado na posição, ele deve seguir sem muitas chances no time principal em 2024.

Endrick

A joia palmeirense vem correspondendo às expectativas que carrega desde a base e terminou 2023 assumindo protagonismo no futebol brasileiro. Vendido ao Real Madrid, ele só vai se juntar ao time comandado por Carlo Ancelotti em julho, quando completará 18 anos. Diante de sua ascensão meteórica, ele já pode ter impacto imediato no Real e fazer o terror dos adversários junto de Vini Jr, Rodrygo e companhia.

Gustavo Mantuan

Mantuan foi emprestado ao Zenit em 2022, agradou em sua passagem e foi comprado pelo clube russo no ano passado. Revelado pelo Corinthians, o atacante de 22 anos está em sua segunda temporada no futebol europeu e tem status de titular. Embora tenha terminado o ano com um jejum de gols, ele é tratado como joia e deve deslanchar ainda mais neste ano.

João Gomes

Matheus Nunes e João Gomes (dir.) disputam a bola na partida entre Manchester City e Wolverhampton Imagem: Darren Staples / AFP

O volante ex-Flamengo já dominou o meio de campo do Wolverhampton. Vendido ao clube inglês em janeiro do ano passado, ele teve lampejos nos primeiros meses, mas assumiu a titularidade no segundo semestre. Perto de completar 23 anos, ele ultrapassou o status de promessa e deve cada vez mais se destacar no cenário internacional.

Matheus França

A Cria da Gávea ainda está dando seus primeiros passos no futebol europeu. O meia-atacante de 19 anos foi vendido ao Crystal Palace em agosto, mas teve pouco tempo de ação até agora e vem entrando nos minutos finais das partidas. Apesar de já estar recebendo oportunidades na equipe e ter passado por um "teste", ele pode vir a ser emprestado se não vingar para ganhar rodagem.

Murillo

O zagueiro ex-Corinthians se firmou rapidamente na Inglaterra e virou titular absoluto no Nottingham Forest. Ele vem se destacando não só pela sua segurança na posição, como também pela habilidade que demonstra na saída de bola. Se continuar nesse ritmo, o defensor de 21 anos tem tudo para seguir em alta e despertar interesse de gigantes na Europa.

Natan

Natan, ex-Bragantino, assinou com o Napoli Imagem: Reprodução/Instagram

Natan é outro zagueiro que teve uma adaptação relâmpago na Europa. Revelado pelo Fla, ele foi vendido ao Red Bull Bragantino ainda em 2022 e despertou o interesse do Napoli, que o buscou em agosto. Na Itália, o defensor de 22 anos vem se destacando, entrou no time titular e a tendência é assumir cada vez mais protagonismo no time.

Pedro

A Cria do Terrão foi promovida no Corinthians no início de 2023 e logo negociada com o Zenit, mas terminou o ano atuando no Brasil. Em 2024, ele vai atingir a maioridade em fevereiro e assim começar sua carreira na Europa em um time com outros brasileiros. Promissor, o atacante ainda vai ter que se provar para conquistar espaço no time russo.

Vitor Roque

Uma das maiores promessas do país, a joia do Athletico já está na Espanha e carrega grandes expectativas para a sua primeira temporada na Europa. Com apenas 18 anos, ele pode não se adaptar inicialmente, mas as duas temporadas atuando no profissional no Brasil o credenciam para ganhar espaço sob o comando de Xavi.

*Beraldo e Moscardo

A dupla ainda não foi oficialmente anunciada, mas já viajou em dezembro para se juntar ao PSG, que vai desembolsar uma bolada para contar com as promessas brasileiras.

Com 20 anos, o zagueiro Lucas Beraldo tem um pouco mais de bagagem, já que atuou como titular durante todo 2023. Apesar de ser uma aposta, a Cria de Cotia tem potencial para galgar posições rapidamente e cavar uma vaga no elenco parisiense de imediato.

Gabriel Moscardo, por sua vez, completou 18 anos e viveu uma montanha russa nos últimos meses. No entanto, o meia pode repetir a ascensão relâmpago que teve no Corinthians e "pular etapas", sem precisar ser emprestado para adquirir experiência em outro clube europeu.