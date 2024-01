Vasco anuncia zagueiro João Victor como primeiro reforço para 2024

Neste domingo, o Vasco acertou a contratação do zagueiro João Victor junto ao Benfica, de Portugal. O jogador chega ao Brasil nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar o contrato com o clube.

João Victor iniciou a carreira profissional no Corinthians e passou por Inter de Limeira-SP e Atlético-GO até retornar ao clube que o formou, onde fez ótima temporada e chamou atenção do Benfica. O zagueiro ainda passou pelo Nantes, da França, por empréstimo.

João Victor é o primeiro reforço anunciado pelo Vasco da Gama para temporada 2024, entretanto, o clube carioca já confirmou a compra do volante Mateus Carvalho e também do lateral direito Paulo Henrique, além da renovação com Zé Gabriel.

A equipe estreia na temporada diante do Boavista no dia 18 de janeiro, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Carioca. A bola rola às 19:30 (de Brasília), em São Januário.