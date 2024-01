Títulos inéditos e dupla do Galo estão entre os destaques do futebol brasileiro em 2023; confira

A temporada de 2023 chegou ao fim com grandes destaques. O futebol brasileiro conheceu campeões inéditos na Copa do Brasil e na Libertadores, mas também teve a dupla Paulinho e Hulk brilhando no Atlético-MG. Entre os jogadores, alguns se sobressaíram nas estatísticas e novas promessas surgiram.

São Paulo campeão da Copa do Brasil

O São Paulo foi um dos destaques da temporada com o título inédito da Copa do Brasil. O Tricolor voltou à final do torneio após 23 anos do vice-campeonato, para o Cruzeiro, em 2000. Desta vez, superou o Flamengo por 2 a 1 no placar agregado e levou a única taça que faltava em sua galeria.

A campanha dos paulistas começou na terceira rodada, com classificação sobre o Ituano. Nas oitavas, o São Paulo passou pelo Sport nos pênaltis e conseguiu a vaga para enfrentar o Palmeiras na fase seguinte.

Depois de vencer o Choque-Rei das quartas de final, fazendo 3 a 1 no agregado e vencendo os dois jogos, o Tricolor teve outro clássico nas semis, contra o Corinthians. Com gols de Lucas e Wellington Rato, avançou à grande final e, depois de vencer o Flamengo na ida, empatou o jogo de volta, no Morumbi, para ficar com o troféu.

Hulk e Paulinho: o arco e a flecha do Atlético-MG

O Atlético-MG contou com a dupla mais goleadora do futebol brasileiro em 2023. Os atacantes Hulk e Paulinho marcaram, juntos, 61 gols e deram 22 assistências durante o ano. Com isso, foram, respectivamente, maior assistente e artilheiro do Brasileirão.

Hulk disputou 59 partidas na temporada e balançou as redes 3o vezes. O destaque do atacante de 37 anos se deu, principalmente, pela quantidade de assistências. Com 11 passes para gol, foi o maior assistente do Nacional, empatado com Luis Suárez, do Grêmio.

Paulinho, por sua vez, teve 61 aparições em 2023 e marcou 31 gols. Com 20 tentos no Nacional, encerrou o ano na artilharia do campeonato. Sob o comando de Felipão e liderado pela dupla Paulinho e Hulk, o Atlético-MG terminou o Brasileiro na terceira colocação, classificado à fase de grupos da Libertadores.

Palmeiras conquistou três títulos com Abel de novo

Assim como em 2020 e 2022, o Palmeiras terminou a temporada com três títulos. O Verdão, sob o comando de Abel Ferreira, foi campeão da Supercopa do Brasil, do Campeonato Paulista e do Brasileirão.

Como venceu o Campeonato Brasileiro em 2022, o Alviverde disputou a Supercopa do Brasil contra o Flamengo, então campeão da Copa do Brasil. Em uma partida emocionante, venceu por 4 a 3. No Paulistão, encarou o Água Santa na final e foi campeão com uma goleada por 4 a 0 no jogo decisivo.

Por fim, conquistou o Brasileirão com uma arrancada heroica, após chegar a ficar 14 pontos atrás do líder Botafogo com apenas 11 rodadas restantes. Na campanha, liderado por Endrick, virou de maneira histórica sobre o próprio Glorioso, no Rio de Janeiro.

?? ?????! ????! ??! ??? O Palmeiras não esmorece. O Palmeiras não se entrega. O PALMEIRAS RESISTE! O PALMEIRAS VENCE! PELA 12ª VEZ NA HISTÓRIA, O ????? ???????? ?? BRASIL CONQUISTA O BRASILEIRÃO! TODOS SOMOS DO-DE-CA! ?#ViradaHeroica#AvantiPalestra pic.twitter.com/Pb0x6xdy4L ? SE Palmeiras (@Palmeiras) December 7, 2023

Fluminense campeão da Libertadores

Outro clube que conquistou um título inédito foi o Fluminense. Pela primeira vez em sua história, o Tricolor Carioca levantou a taça da Copa Libertadores. A equipe superou o Boca Juniors por 2 a 1 na decisão, com John Kennedy marcando o gol da vitória na prorrogação.

Terceiro colocado do Brasileirão de 2022, o clube treinado por Fernando Diniz figurou no Grupo D da competição continental, ao lado de River Plate, Sporting Cristal e The Strongest. Com 10 pontos, terminou a primeira fase na liderança da chave.

Nas oitavas de final, eliminou o Argentinos Junior, por 3 a 1 no agregado. Depois, passou por Olímpia (5 a 1) e Internacional (4 a 3) para chegar à grande final. A conquista inédita no Maracanã apagou o fantasma do vice-campeonato de 2008 e colocou o experiente elenco na história do clube.

Revelações do futebol paulista

Por fim, mais um destaque da temporada de 2023 no futebol brasileiro foram o desempenho de algumas revelações dos rivais paulistas. Mesmo já vendido ao Real Madrid, a joia Endrick foi essencial para a conquista do Campeonato Brasileiro do Palmeiras. Apesar do início de ano complicado, o garoto de 17 anos retomou a titularidade da equipe e foi, inclusive, convocado para a Seleção Brasileira.

Principal rival do Verdão, o Corinthians revelou em 2023 nomes como Murillo, transferido na metade do ano ao Nottingham Forest, e Gabriel Moscardo, acertado com o Paris Saint-Germain. Os atacante Pedro, que atuará no Zenit no próximo ano, e Wesley também apresentaram bons cartões de visita em 2023.

Futuro companheiro do volante corintiano, o zagueiro Lucas Beraldo foi a principal joia revelada pelo São Paulo nesta temporada. Durante o ano, o defensor de 20 anos assumiu a titularidade no time e não saiu mais. Ele também será jogador do PSG a partir de 2024.

Nome conhecido desde 2021, o Menino da Vila Marcos Leonardo foi mais uma vez destaque do Santos. Apesar do final de temporada polêmico e provável saída conturbada, o garoto terminou 2023 como principal nome e artilheiro da equipe. Uma ótima revelação do Peixe deste ano foi Deivid Washington, já vendido ao Chelsea.