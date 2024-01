Timothy Kiplagat vence São Silvestre pela primeira vez e Quênia domina pódio

O queniano Timothy Kiplagat venceu a 98ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre. O Quênia, assim, volta a ter um representante vencedor da prova mais tradicional de atletismo brasileiro e sul-americano depois de duas edições.

Com a vitória da Timothy, o Quênia aumentou a sua hegemonia na São Silvestre. O pais africano ficou no lugar mais alto do pódio em 16 edições da categoria.

Quênia dominou a corrida, já que Emmanuel Bor e Reuben Longoshiwa completaram o pódio ao lado de Kiplagat. O melhor brasileiro classificado foi Johnatas de Oliveira, com a sexta posição.

Como foi a prova?

A largada começou disputada, mas não demorou para os quenianos tomarem conta da prova. Timothy Kiplagat completou a corrida em 44min52s, enquanto Emmanuel Bor fez em 45min28s. Reuben Longoshiwa completou o pódio com o tempo de 45min44s.

O brasileiro Johnatas de Oliveira realizou a prova em 46min33s.