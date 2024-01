Sport anuncia a contratação do atacante Romarinho

Neste domingo, o comitê gestor de futebol do Sport Club do Recife anunciou a contratação do atacante Romarinho, de 29 anos, para a próxima temporada, firmando vínculo definitivo até o término de 2026. O atleta chega ao clube após defender o Fortaleza nas últimas cinco temporadas.

Além do Leão do Pici, o jogador também já atuou por Fluminense, ABC e Globo.

Romarinho é o sétimo reforço oficializado pelo Sport para o ano que vem. Anteriormente, foram anunciados também o goleiro Caíque França, o lateral-direito Lucas Ramon, o zagueiro Luciano Castán, além dos atacantes Zé Roberto, Pablo Dyego e Arthur Caíke.