Sem Renato Augusto, Corinthians busca meias de estilo diferente para 2024

O Corinthians busca meias com estilo diferente de Renato Augusto para 2024.

O que aconteceu

O técnico Mano Menezes e o Cifut (Centro de Inteligência do Futebol do Corinthians) entendem que o time precisa de armadores "modernos" para substituir Renato e Giuliano, que saíram em fim de contrato e foram para Fluminense e Santos, respectivamente.

A ideia é de um Timão com meias-atacantes, capazes de jogar bem pelo centro, mas também pelas pontas e com boa chegada na área.

Outra exigência é que esse meia tenha histórico recente de gols. As assistências não bastam.

Dentro desse contexto, o Corinthians acertou a contratação do meia argentino Rodrigo Garro, do Talleres. Ele fez oito gols e deu nove assistências em 2023.

Os outros "maestros" procurados têm características semelhantes: o argentino Rollheiser, do Estudiantes, e Mauricio, do Internacional. Essas negociações ainda não avançaram.

O planejamento de Mano Menezes é ter um meio-campo com Raniele, Maycon e um meia, provavelmente Rodrigo Garro. O outro armador buscaria espaço e acirraria a concorrência no elenco.

