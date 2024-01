Santos anuncia a contratação do atacante Guilherme, 11º reforço para 2024

GUILHERME É DO PEIXÃO! ????

O Santos FC confirmou neste domingo (31) a contratação do atacante Guilherme Augusto, de 28 anos! O atleta acertou contrato em definitivo com validade de três anos. O acordo será assinado após realização dos exames médicos no início de 2024. pic.twitter.com/EYuYO8sneG

? Santos FC (@SantosFC) December 31, 2023