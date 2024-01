Presidente do São Paulo, Casares agradece "ano inesquecível" em 2023

No último dia do ano, Julio Casares, presidente do São Paulo, escreveu nas redes sociais um balanço de 2023. Como era previsto, ele classificou o ano como inesquecível, em virtude do inédito título conquistado pelo Tricolor na Copa do Brasil

"Obrigado, 2023 !!! Um ano inesquecível para todos nós", escreveu inicialmente o dirigente, que seguiu em sua lembrança da conquista da competição nacional.

"O título começou a chegar na saída do CT para o Rio de Janeiro! Foi algo que jamais tinha visto. Fomos literalmente levados ao aeroporto nos braços dos torcedores. Lá no Rio também foi incrível. Nossa torcida e o nosso time, que calou o Maracanã. A conquista estava a caminho! Obrigado 2023!", emendou.

O São Paulo faturou a Copa do Brasil após superar o Flamengo na decisão - venceu o jogo de ida por 1 a 0 e segurou o empate na volta no Morumbi. Na campanha do torneio, o Tricolor teve momentos marcantes, sobretudo superando os rivais Corinthians e Palmeiras.