Pochettino minimiza sofrimento do Chelsea em vitória contra o Luton Town

A vitória do Chelsea diante do Luton Town estava se desenhando como bem fácil, mas apresentou um final complicado no jogo deste sábado pela Premier League. Os Blues abriram 3 a 0 no placar e levaram dois gols nos minutos finais, assustando quem estava na sua torcida. Ainda assim, o técnico Mauricio Pochettino exaltou o resultado.

"Foi uma partida muito difícil, mas estou muito satisfeito", definiu o treinador. "A Premier League é assim, o Luton Town é uma equipe que lutou até o final, basta ver seus jogos contra Liverpool, Arsenal, City e Newcastle. É difícil derrubá-los", emendou.

Pochettino considerada que o Chelsea obteve amplo domínio das ações por 65 minutos do confronto. Desta forma, ele acha que seu time mereceu levar os três pontos.

"Claro que sofremos um pouco nos minutos finais, quando sofremos dois gols. Mas, na média, é um bom resultado, que nos dá confiança para o próximo ano", disse Pochettino.

Ainda em posição intermediária na Premier League e bem longe da disputa do título, o Chelsea volta a jogar no sábado, dia 6 de janeiro. O adversário será o Preston, em duelo válido pela terceira rodada da Copa da Inglaterra.