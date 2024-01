Pesquisão UOL 2023: maioria dos jogadores é contra o fim dos Estaduais

Do UOL, no Rio de Janeiro

A extinção dos Estaduais foi um tema que dividiu opiniões dos jogadores ouvidos no Pesquisão UOL 2023.

46,5% dos entrevistados acharam que seria negativo acabar com os Estaduais. Já 39,5% acreditam que seja positivo que os Estaduais acabem.

7% avaliam que em nada mudaria a extinção dos Estaduais. E outros 7% não responderam.

Calendário exagerado é praticamente unanimidade

Já quando o assunto é a quantidade de jogos do calendário do futebol brasileiro, a opinião é quase unânime de que há muitas partidas.

97,7% dos jogadores ouvidos acham que há muitos jogos no Brasil.

O que é o Pesquisão do UOL

O Pesquisão 2023 do UOL foi respondido de forma anônima por 43 jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro. As respostas foram computadas até o dia 8 de dezembro.