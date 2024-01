Negociado pelo Corinthians, Moscardo anuncia necessidade de cirurgia no pé esquerdo

Por meio da sua conta no Instagram, Gabriel Moscardo anunciou neste domingo que irá realizar uma cirurgia no pé esquerdo e deve ficar de fora dos gramados por três meses.

A necessidade do procedimento foi detectada após exames recentes da joia do Corinthians, de 18 anos. O Paris Saint-Germain acordou pagar 20 milhões de euros (cerca de R$ 107 milhões), mais 2 milhões de euros em bonificações (aproximadamente de R$ 10,7 milhões), para contar com o talentoso meio-campista.

Na negociação, o Timão acertou que teria acesso a 90% do valor total da transferência, o que equivale a R$96,5 milhões. Dessa forma, o time do Parque São Jorge pode receber até R$106 milhões com o valor do bônus.

No comunicado, Moscardo destacou a sua estreia como profissional no ano e acredita em um 2024 maravilhoso. Na temporada, o volante foi um dos pontos positivos do Corinthians.

Após começar o ano no sub-20, o jogador ganhou a primeira oportunidade no time profissional com Vanderlei Luxemburgo. Foram 25 jogos, sendo 21 como titular, com um gol e uma assistência.

Veja o pronunciamento de Moscardo na íntegra:

Caros amigos e torcedores. À medida que o ano de 2023 chega ao fim, lembro que esse ano me ofereceu a incrível oportunidade de fazer a minha estreia como profissional no Corinthians. Gostaria de anunciar a todos a minha decisão de que nos próximos dias irei realizar uma pequena intervenção cirúrgica no meu pé esquerdo.

Após exames recentes, parece necessário realizar esta operação preventiva que deverá me afastar dos gramados durante os próximos 3 meses. Isso me permitirá voltar mais forte e perseguir meu sonho e minha carreira.

2024 será um ano maravilhoso, estou convencido. Feliz ano novo a todos!