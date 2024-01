Mercado: Corinthians quer Michael e Marcos Leonardo perto da Europa

O mercado da bola deste domingo (31) teve uma consulta do Corinthians pelo atacante Michael, ex-Goiás e Flamengo que está no Al Hilal, e notícia sobre o futuro de Marcos Leonardo, cada vez mais distante do Santos.

Destaques do dia

Futuro de Marcos Leonardo será na Europa. Após Segundo informação do PVC, colunista do UOL, o Santos entende que o caminho natural do atacante é o exterior. Um dos clubes que negociam com o atleta é o Spartak, de Moscou (RUS).

Corinthians quer Michael. Antes de enviar proposta ao Real Betis, da Espanha, pelo atacante Luiz Henrique, a nova diretoria do Corinthians sondou a situação do atacante Michael, do Al Hilal.

Walce não renova com o São Paulo e jogará pelo Santo André. O contrato do zagueiro revelado na base Tricolor chegou ao fim neste domingo e seu destino será o Santo André, clube que defenderá durante a disputa do Campeonato Paulista.

Flamengo mira a contratação de Juninho Capixaba. Além de estar de olho no zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, o Rubro-negro também quer o lateral esquerdo.

Moscardo fará cirurgia e só chegará ao PSG só no meio do ano. Após o exame médico realizado nesta semana, em Paris, o Paris Saint-Germain decidiu que só terá Gabriel Moscardo no elenco a partir do próximo verão europeu, ou seja, o jovem volante fica no Corinthians até o fim da temporada europeia.

O zagueiro Beraldo foi anunciado pelo PSG. O jogador, ex-São Paulo, assinou contrato até 2028. "Estou muito feliz por ingressar em um clube tão ambicioso como o Paris Saint-Germain. Este é um passo importante na minha carreira", disse ao site oficial do clube francês.