Melhor brasileira, Felismina Cavela revela que correu a São Silvestre "sem expectativa" 

A 98ª Corrida Internacional de São Silvestre aconteceu nesse domingo, dia 31 de dezembro de 2023. No masculino, teve como campeão o queniano Timothy Kiplagat, enquanto no feminino, Catherine Reline, também do Quênia, conquistou o bicampeonato.

Felismina Cavela chegou em sexto lugar, com o tempo de 55min04s, sendo a melhor brasileira da prova. Em entrevista à Gazeta Esportiva, a atleta revelou que não tinha expectativa de alcançar determinado lugar, mas comemorou a conquista.

"Eu entrei nessa prova sem nenhuma expectativa porque competi muitos torneios nesse ano, então, essa foi para fechar o ano e fazer festa. Mas, graças a Deus consegui o sexto lugar. Queria agradecer a todos que estavam assistindo a essa grande corrida. Todo atleta quer participar dessa grande competição, é um privilégio. É uma prova bem difícil. Muita gente fala da Brigadeiro, mas acho que é ela é só um detalhe porque também tem outra subida. Claro que essa pega porque é a finalização e o cansaço batem", declarou.

Angolana de nascimento, a atleta que treina em Presidente Prudente, em São Paulo, completa 12 anos no Brasil em janeiro de 2024.

Na prova feminina, a queniana Catherine Reline Amanang Ole venceu a corrida pela segunda vez seguida, ficando na frente da também queniana Sheila Chelangat e da etíope Wude Ayalew Yimer. Já na prova masculina, o Quênia dominou o pódio. Timothy Kiplagat venceu a corrida pela primeira vez, ficando na frente de Emmanuel Bor e Reuben Longoshiwa.