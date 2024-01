Liverpool x Newcastle: confira informações e onde assistir ao jogo pelo Inglês

Nesta segunda-feira, Liverpool e Newcastle entram em campo pela 20ª rodada do Campeonato Inglês, às 17h (de Brasília), em Anfield. O confronto terá transmissão da ESPN e do Star+.

Líder do Inglês, os comandados de Klopp podem abrir três pontos de vantagem na ponta do torneio. Com 42 pontos, o time de Alison está empatado com o Aston Villa, segundo colocado, com uma partida a mais.

Para isso, o Liverpool quer manter a invencibilidade no Inglês, que já dura 13 jogos. São oito vitórias e cinco empates no período.

Já o Newcastle está na nona colocação, com 29 pontos, com um desempenho aquém do esperado. O Arsenal, primeiro clube na zona de classificação para a Liga dos Campeões, está com 40.

Nas últimas cinco partidas, o time de Bruno Guimarães acumulou apenas uma vitória contra quatro derrotas. Contra o Liverpool, a equipe busca reverter a má fase.