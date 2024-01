Jornal uruguaio elege Germán Cano como o Rei da América

Neste domingo, o atacante Germán Cano, do Fluminense, foi eleito pelo jornal uruguaio "El País" o Rei da América. O atleta conquistou o prêmio pela primeira vez em sua carreira.

Campeão da Libertadores em 2023 com clube carioca, Cano venceu os concorrentes Luis Suárez e Nicolás de la Cruz com tranquilidade, já que recebeu 167 votos, enquanto o atacante uruguaio ficou em segundo, com 40, e o meia em terceiro, com apenas oito.

O argentino, além de campeão, foi o artilheiro da competição, marcando 13 gols em 12 jogos, com direito a um deles na final diante do Boca Juniors.

Além da ótima atuação na Libertadores, Cano ainda balançou as redes 10 vezes no Campeonato Brasileiro, 16 no Carioca e uma vez na Copa do Brasil.

A seleção da Libertadores, ainda montada pelo jornal uruguaio, elegeu os 11 melhores da competição em cada posição e incluíram mais dois atletas da equipe brasileira, com Nino na zaga e Jhon Arias no ataque, além de Fernando Diniz como técnico.

Com o título, o Fluminense, que havia sido vice-campeão diante da LDU na edição de 2008, conquistou sua primeira Libertadores da história.