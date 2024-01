Grêmio anuncia que vai lançar documentário sobre a passagem de Suárez

Há um ano atrás, o atacante Suárez era confirmado como reforço do Grêmio. Como forma de celebrar a data, o Imortal anunciou que vai lançar um documentário sobre a passagem do camisa 9, neste domingo.

Mesmo que curto, o período do centroavante foi marcante, dentro e fora de campo. Aos 36 anos, ele ajudou o Tricolor na volta à elite do futebol brasileiro.

INESQUECÍVEL ?? Há um ano, neste dia e horário, escrevíamos mais um capítulo incrível da nossa história. Luis Suárez vestiria as 3?? cores. Um sonho realizado, que agora vira documentário. Imagens exclusivas da @gremiotv pra ti, Tricolor. Prepara teu ? e aguarda, em 2024. pic.twitter.com/WBYfSAQiT3 ? Grêmio FBPA (@Gremio) December 31, 2023

Em 2023, Suárez entrou em campo por 53 oportunidades, com 26 gols e 17 assistências. O uruguaio levou o time às conquistas da Recopa Gaúcha e do estadual, além da semifinal da Copa do Brasil e do retorno para a Libertadores.

Após sair do Grêmio, o centroavante foi anunciado pelo Inter Miami, dos Estados Unidos. Na equipe, se juntará a Messi, Busquets e Jordi Alba, antigos companheiros no Barcelona.