Fortaleza destaca passagem de Romarinho, negociado com o Sport

A direção do Fortaleza confirmou a venda do atacante Romarinho para o Sport Recife. O jogador teve 50% de seus direitos negociados por R$ 2,5 milhões. Na despedida, o time cearense exaltou o trabalho do atleta em sua passagem pelo clube.

O Fortaleza destacou que Romarinho "honrou o Manto Tricolor e foi peça importante por seis temporadas". Foram 252 partidas, 22 gols, 18 assistências e 8 títulos.

Confira o comunicado do Fortaleza:

O Fortaleza Esporte Clube comunica o acordo de venda do atacante Romarinho ao Sport Clube do Recife. O atleta honrou o Manto Tricolor e foi peça importante por seis temporadas, e agora se despede com 252 jogos, 22 gols e 18 assistências e 8 títulos.

Em acordo com o Sport, o Leão do Pici vendeu 50% dos direitos do atleta por R$ 2,5 milhões. Caso o atacante cumpra todas as metas, mais 30% serão vendidos pelo valor de R$ 1,5 milhões. Romarinho tinha contrato com o Fortaleza até o final de 2024.

O atacante chegou ao Tricolor no ano de 2018 e se tornou, junto ao Tinga, um dos únicos a conquistar todos os títulos do Pentacampeonato Cearense. Além disso, foi Campeão Brasileiro Série B 2018, Bicampeão do Nordeste 2019 e 2022, e Vice-Campeão da CONMEBOL Sudamericana.

Participou também de campanhas históricas ao longo de todos esses anos, como a primeira disputa do Fortaleza em um campeonato internacional, a Copa Sulamericana de 2020. Além do quarto lugar no Brasileirão 2021, as duas participações na Libertadores - sendo a primeira com classificação até as oitavas de final - e o terceiro lugar na Copa do Brasil 2021.

Diante de tantos desses momentos incríveis, Romarinho fica marcado na história por ter honrado o Fortaleza nesses anos de evolução. O Clube agradece ao atleta por tanta dedicação e profissionalismo durante todas essas seis temporadas, e deseja sucesso no seus próximos desafios do time pernambucano.