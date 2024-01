São Silvestre com clima de festa à fantasia é tomada por Mulheres-Maravilha

A São Silvestre manteve em 2023 a tradição que transforma a corrida numa grande festa de réveillon: os corredores fantasiados.

Clima de celebração

São Silvestre fecha o ano. Com toda a dedicação que a gente teve nos treinos e nas corridas, é para fechar o ano se divertindo Robson, 55, tem como tradição fantasiar-se de cone de trânsito

O casal Rosângela e Robson integrou um grupo de amigos inspirado no filme Avatar Imagem: Arthur Macedo/UOL

A São Silvestre é o fechamento do ano do corredor. A gente tira como uma confraternização. É a prova que a gente vem para extravasar, curtir, ver os amigos, se despedir do ano que passou e abrir o próximo com o pé direito Rosângela, fantasiou-se de Avatar junto com o marido Robson

A São Silvestre é super de boa, a gente vai se divertindo. Não é uma corrida que você vai para correr de verdade. Nada atrapalha (ao usar fantasia) Milena, veio de Itu com o grupo Pegada 3, todas fantasiadas de Minion

Domínio da Mulher-Maravilha

Maria de Fátima, Jucilene e Silvana, algumas das Mulheres-Maravilha da São Silvestre 2023 Imagem: Arthur Macedo/UOL

A heroína da DC Comics foi uma das personagens que mais inspirou fantasias nesta São Silvestre. Mulheres de várias idades incorporaram diferentes releituras do visual de Diana Prince.

Meu marido tirou esse desenho e pediu para eu fazer essa fantasia. Já vim de Gaby Amarantos, Batgirl, She-Ra, Empreguete... Tem várias outras fantasias, aí eu parei. Tem nove anos que estou com a Mulher-Maravilha, porque ela é a rainha das mulheres, a defensora. Venho representar a galera feminina também Maria de Fátima Oliveira Sá, 68

Maria de Fátima sai da cidade de Itatiaia, no Rio de Janeiro, para disputar a São Silvestre. Ela afirma correr há 40 anos, com a intenção de alcançar uma melhor qualidade de vida.

É por ser representante de mãe de especial. Eu tenho um filho que é autista. Por isso da fantasia da Mulher-Maravilha. Significa o quê: a mãe atípica, do dia a dia, a luta para conseguir os direitos dos deficientes. Não pelo símbolo da Mulher-Maravilha em si para a mídia, mas para representar as mães atípicas Silvana, corre a São Silvestre fantasiada há oito edições

Na minha primeira São Silvestre eu vim de Mulher-Maravilha, eu gosto dos filmes. É minha oitava são Silvestre, sempre vestida de Mulher-Maravilha. Algumas vezes amigos também se vestiram de Mulher-Maravilha, Super-Homem Jucilene, 44, nasceu e mora em Barbacena (MG)

Perrengues, homenagem e trabalho em equipe

Adriano Dultra Cerqueira, o T-Rex da São Silvestre, em sua quarta corrida fantasiado Imagem: Reprodução/Instagram

Alguns trajes já viraram tradição, caso do T-Rex da São Silvestre. O baiano Adriano Dultra Cerqueira participa da corrida desde 2011, e, inspirado por outras pessoas que se notabilizaram por suas fantasias, chegou à sua quarta edição com um visual diferente.

A ideia surgiu em novembro de 2019 após assistir a um vídeo de pessoas fantasiadas de T-Rex. Comentei com o pessoal da empresa e desafiaram que, se eu corresse a São Silvestre de T-Rex, eles pagariam a fantasia Adriano Dultra Cerqueira

Adriano relata que precisou lidar com ansiedade e medo do calor, especialmente em sua primeira edição.

Durante a corrida, as crianças que ficam nas calçadas assistindo à corrida incentivaram bastante e pediam por foto, a felicidade delas por bater na mão do T-Rex ou tirar foto foi o combustível para seguir correndo Adriano Dultra Cerqueira

Robson utiliza o traje de cone de trânsito há cerca de uma década Imagem: Arthur Macedo/UOL

O calor também é um empecilho para Robson, que se fantasia de cone de trânsito. O homem de São Bernardo do Campo enxerga a São Silvestre como uma celebração, e não uma atividade competitiva.

A inspiração foi porque um dia eu corri com um cone, e o pessoal me incentivou. Então falei: 'O negócio é ir fantasiado'. (...) Com certeza é mais difícil (correr fantasiado). Você não corre, só fica passeando Robson, 55

Rafael Rocha e seu ídolo LeBron James, jogador do Los Angeles Lakers Imagem: Montagem: Arthur Macedo/UOL; Sean M. Haffey/Getty Images

Rafael Rocha utiliza a São Silvestre para homenagear seu grande ídolo no esporte, LeBron James. O fã celebra o aniversário do craque do basquete, que completou 39 anos ontem (30).

Ele é um exemplo para o esporte, é um cara interessante, muito bacana. Me inspiro muito nele em vida, pareço mais ou menos (com ele), então vamos arrebentar Rafael Rocha

Pegada 3, grupo de mulheres que trabalha em uma assessoria de imprensa esportiva Imagem: Arthur Macedo/UOL

São Silvestre também é uma atividade para se fazer em equipe. O grupo Pegada 3, formado por oito mulheres que são colegas de trabalho, corre juntos há três anos. Elas sempre aproveitam a corrida para experimentar novos trajes — em 2023, vieram de Minions.