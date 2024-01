Everton Ribeiro chega a último dia de contrato ainda em imbróglio com o Fla

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O meia-atacante Everton Ribeiro chegou hoje (31) ao seu último dia de contrato com o Flamengo ainda com a situação indefinida.

O que aconteceu

O tempo de contrato para uma possível renovação segue sendo o principal entrave, muito embora as partes tenham obtido alguns avanços ao longo das últimas semanas.

O Flamengo propôs um ano de contrato para Everton Ribeiro, que por sua vez, inicialmente, desejava ao menos dois.

Ribeiro, mais recentemente, cedeu um pouco e fez uma contraproposta por um vínculo de um ano renovável por mais um caso atinja metas.

O Rubro-Negro avalia a oferta colocada à mesa, e a situação caminha para um desfecho, seja de continuidade ou não.

De férias, Everton Ribeiro esteve no casamento de Arrascaeta, que foi realizado no Uruguai, na última sexta-feira.

Desejado no mercado

Everton Ribeiro tem sido desejado por muitos clubes enquanto ainda não define sua situação com o Flamengo.

Corinthians, Cruzeiro, Internacional e Fluminense foram alguns dos clubes do Brasil que fizeram proposta pelo jogador. O Vasco chegou a fazer uma sondagem.

Os paulistas, mineiros e gaúchos têm sido das equipes que demonstram mais interesse e aguardam uma definição de Ribeiro com o Flamengo para avançar.

O Fluminense sinalizou uma proposta ao meia-atacante no mês passado, mas com o imbróglio do jogador com o Flamengo e a posterior contratação de Renato Augusto, o Tricolor recuou no negócio.

Canal de WhatsApp do Flamengo

