Endrick organiza campeonato beneficente de futevôlei em Brasília e arrecada alimentos para comunidade

De férias do Palmeiras, o atacante Endrick organizou no último sábado um campeonato beneficente de futevôlei, aberto ao público, em Brasília (DF), sua cidade natal. Para acessar o evento, a população teve de levar 3kg de alimentos não perecíveis.

Durante o jogo festivo, a joia palmeirense tirou fotos com fãs e distribuiu autógrafos. As partidas aconteceram na Arena FC, que tem capacidade para receber entre 500 a 800 pessoas.

"Tomamos a decisão de organizar um campeonato beneficente, entre amigos, para fazer algo mais perto da Vila Guaíra, local onde eu morei e tenho um carinho muito grande. Neste evento, toda a arrecadação de alimentos irá para a comunidade do Jardim Céu Azul", destacou Endrick.

Neste período de férias, a joia da Seleção Brasileira também visitou as instalações do CT do Brasiliense e recebeu uma camisa do time de presente.

"A família Brasiliense deseja muito sucesso em sua carreira, levando a alegria do futebol candango para o mundo. Tamo junto, craque", publicou o clube, na conta oficial do Instagram.

Endrick faz sua última temporada pelo Verdão em 2024. O jovem de 17 anos se junta ao elenco do Real Madrid em julho deste ano. Antes disso, se apresenta na Academia de Futebol no dia 8 de janeiro para dar início à preparação para o Campeonato Paulista.