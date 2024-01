Flamengo mira a contratação do lateral Juninho Capixaba, do Bragantino

O Flamengo já anunciou o meia De la Cruz como reforço para a próxima temporada, mas segue buscando novos nomes para reforçar o elenco comandado pelo técnico Tite em 2024. Além de estarem de olho no zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, também miram Juninho Capixaba.

O lateral esquerdo teve destaque no Campeonato Brasileiro e, com isso, entrou no radar do Flamengo. O clube busca uma reposição para o setor após a saída de Filipe Luís.

As negociações da diretoria do time carioca com o Bragantino seguem em andamento, e o Flamengo deve apresentar proposta pelos dois jogadores nos próximos dias.