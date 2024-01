Destaque do Internacional, atacante Priscila é eleita Rainha da América

Aos 19 anos, Priscila, do Internacional, já foi apontada como a melhor jogadora do futebol feminino da América do Sul em 2023, segundo o jornal uruguaio El País. Assim, ela faturou neste domingo o prêmio de Rainha da América.

Com 34 votos, a destaque colorada desbancou Millene, do Corinthians, e Bia Zaneratto, do Palmeiras, que receberam respectivamente 31 e 23. Ao todo, 202 jornalistas participaram da eleição.

Em 2023, Priscila teve a sua primeira temporada de protagonismo, com 29 jogos, 20 gols e cinco assistências. A atacante levou o Internacional para a semifinal da Libertadores, terminando como artilheira do torneio, com oito gols.

Priscila, nossa artilheira da Libertadores, foi eleita a melhor jogadora do continente por votação do jornal uruguaio El País. SUA MAJESTADE QUE CHAMA, NÉ? ??? pic.twitter.com/teVFRYppD2 ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) December 31, 2023

A jovem ainda ajudou o Colorado a levantar o Campeonato Gaúcho. Por conta do desempenho, ela foi chamada pela primeira vez para a Seleção Brasileira.

Uma das esperanças do futebol brasileiro, Priscila está valorizada no mercado da bola. Com isso, o Inter renovou o seu contrato até dezembro de 2026.